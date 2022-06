Combine cada cor com a personalidade do seu filho!

As cores têm efeitos directos e imediatos sobre a sensibilidade de todas as pessoas e as crianças não são excepção. Estimular os sentidos de alguém desde muito novo é essencial à aprendizagem. Como Paul Klee afirmava “Color is the place where our brain and the universe meet”, ou seja, a cor é o lugar onde o nosso cérebro e o universo se conhecem. É um fenómeno fantástico da natureza e do mundo. A cor remete-nos para momentos e sentimentos. Quando pensamos na cor vermelha, vêm-nos de imediato à cabeça palavras como paixão e amor. O branco remete-nos para a pureza e a paz. Já o azul faz-nos lembrar o céu e o mar. O verde é a natureza e a esperança… E podíamos aqui continuar a fazer uma extensa lista de significados popularmente atribuídos às cores, pelas mais variadas razões e que, agora dificilmente sairão do nosso dia-a-dia. Significados que são intrínsecos e que, ao decorarmos uma casa, importam mesmo muito!

Voltando às crianças, referimos esta faixa etária exatamente porque neste artigo vamos ajudá-lo a escolher a cor ideal para o quarto do seu filho, ou da criança de sua casa, com base na sua personalidade. Antes de mais, ponha o preto de lado! Tal como as outras cores, para as crianças o preto tem também um significado, e remete-as maioritariamente para significados negativos e para a escuridão. Por isso, vamos pensar apenas em “cores coloridas” que nos transmitem pensamentos positivos e boa energia.

Chame a criança (ou as crianças) aí de casa para que lhe possam dizer qual a sua cor preferida e fazerem deste artigo um artigo muito mais divertido! Assim, continue a ler este artigo e inspirem-se com a homify!