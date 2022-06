Arquitectura ou paisagem? Uma casa 2 em 1

Muitas vezes a arquitectura é vista como uma forma de destruir a natureza em virtude dos caprichos do homem. No entanto, se é verdade que existem várias construções que prejudicaram fortemente o meio ambiente, também tem surgido, ao longo dos últimos anos, um maior interesse pela arquitectura sustentável, procurando estabelecer uma relação de simbiose com a natureza.

O projeto que lhe apresentamos hoje, embora não seja especialmente inovador ao nível da tecnologia e materiais, destaca-se pela vontade de criar um diálogo entre a paisagem do lugar e a arquitectura, permitindo que a natureza participe nos ambientes interiores.

O trabalho foi desenvolvido por uma equipa italiana conhecida por OSA ARCHITETTURA E PAESAGGIO e foi fundada em 2007, em Roma. Apesar de já se ter dedicado a todo o tipo de projetos destaca-se pelas suas preocupação ao nível da paisagem, seja ela natural ou urbana. Venha connosco e descubra como é possível desafiar os limites entre arquitectura e paisagem.