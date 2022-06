A casa dos nossos sonhos é aquela que ainda não existe mas que acompanha o nosso pensamento. Quem nunca sonhou com uma casa perfeita?

O projecto que temos para lhe mostrar hoje não passa disso mesmo: um projecto. Mas um projecto incrível cuja filosofia se baseia na criação de uma “nova” linguagem arquitectónica. Linguagem esta que se pretende ser mais leve, em harmonia com a paisagem e adaptada ao local em que se insere. Foram então estas as principais premissas que ditaram o rumo deste projecto. O projecto foi da autoria dos profissionais Espaço FA- Arquitectura, Interiores e Decoração. O espaço foi definido com uma intenção concretamente funcional, intencional e emocional.

O projecto de moradia magnífica cujas imagens computadorizadas iremos de seguida ver possui dois pisos, ambos como espaços únicos e distintos. A casa possui grandes vãos, com o objectivo de estabelecer deste modo, uma relação visual profunda com a paisagem. Os vãos conferem também uma grande iluminação e amplitude espacial para o interior da habitação.