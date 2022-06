Uma casa simplesmente perfeita

A casa que hoje lhe trazemos situa-se em Canoas, no Brasil. O projecto esteve a cargo do arquitecto André Pacheco que o desenhou desde os primeiros traços até aos últimos detalhes decorativos e de jardinagem, criando, desta forma, um projecto integral com um visão muito clara do início ao fim.

O projecto desenvolveu-se a partir da premissa de criar uma vivenda onde os espaços interagissem, a luz natural abundasse e a estrutura fosse neutra para que a redistribuição dos móveis não fosse difícil. O resultado foi um estilo eclético com fortes toques de arquitectura tradicional italiana, com dois pilares na frente da casa e pequenas janelas no piso superior, escadas minimalistas, alguma reminiscência francesa na iluminação da sala, modernidade e geometria na sala de jantar e cozinha e alguma rusticidade na zona do jardim e do terraço posterior.

À primeira vista, percebe-se que estamos perante uma casa agradável e muito acolhedora, mas ao entrar descobrimos um mundo que vai ainda mais além: a elegância, o conforto, a leveza e a fluidez leva-lo-ão de uma área para a outra sem dar por isso.