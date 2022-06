Casa modular de 96m²: viva as viviendas de baixo custo!

Comecemos pelo exterior. A estrutura da casa está construída com madeira de pinheiro sueco que oferece as garantias necessárias de resistência e de estabilidade. A parede compõe-se por via de distintos painéis em madeira, oferecendo uma maior resistência face aos agentes naturais, alterações de temperatura e fogo. Para além disso, requer uma manutenção mínima e é fácil de limpar sem ser necessária a utilização de produtos químicos. Gostamos muito do detalhe da pérgola em madeira. Acolhedora, cómoda e espaçosa, é perfeita para desfrutar dos espaços ao ar livre.