Decoração Para Festas: Tudo Para Tornar a Sua Festa Inesquecível

Festa é uma palavra que rima quer com diversão , quer com decoração . A primeira não pode existir sem estas duas últimas, pois se assim for está perdido todo o sentido da comemoração. Independentemente de ser festa para aniversários, para entrar no novo ano ou para celebrar algum feriado religioso, também está implícito que numa festa há comes e bebes (ou não fôssemos nós portugueses!), o que resulta numa mesa cheia – por vezes, várias mesas cheias, conforme a quantidade de convidados e a capacidade de organização do anfitrião. Depois, mais dispensável mas não menos importante, temos o tema da festa, a decoração que lhe vamos dar para que o ambiente não se assemelhe a mais um jantar ou lanche comum do dia-a-dia. Portanto, com esta pequena introdução ficámos com três palavras-chave de extrema importância e agora que já o introduzimos no tema, é altura de lhe mostrarmos as dicas que seleccionámos para o artigo de hoje relativas à decoração de festas. E já sabes, depois disto é só deixar que entre a diversão!

fes·ta |é| substantivo feminino

1. Reunião em que há regozijo. 2. Dia de comemoração.