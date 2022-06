O adorável estilo campestre Italiano

Agora que temos uma pérgola, precisamos do tão característico pátio, aquele espaço exterior, que nos parece a extensão de casa. É ter nesse pátio um pouco do conforto do interior, apetrechado de uma mesa (grande, pequena, redonda ou retangular, tudo dependerá do tamanho do seu pátio), cadeiras, sofá, muitas flores, plantas, o lado verde tem de estar presente, é a melhor maneira de vestir o seu pátio. Detalhes como cestas de vime são sempre bem-vindos, trazem mesmo aquele lado da rusticidade e do campo.

Para o revestimento do piso pode optar por azulejos, pois refrescam o ambiente. As cores, pode optar pelo branco, o azul, o verde, o bege, enfim prefira as cores claras de formar a deixar que o sol inunde o ambiente, um estilo de vida mais saudável e relaxado, isto num ambiente bem iluminado e amplo.

A Muda Home Design arrasou com este pátio, uma verdadeira fonte de inspiração para nós!