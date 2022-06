Um sonho nos trópicos!

Se é daquelas pessoas que já está com saudades do Verão e este ainda nem acabou, este artigo é para si!

Angra dos Reis é uma pequena vila portuária no Brasil. Situada relativamente perto do Rio de Janeiro, este é um local paradisíaco ideal para escapar à agitação da metrópole. Com barcos que partem diariamente para ilhas tropicais e completamente paradisíacas, como é o caso da Ilha Grande, este é de facto ''the place to be'' se procura um descanso interminável e alguma aventura à mistura!

Uma das características interessantes deste projecto é o seu estilo colonial, a partir do qual, facilmente conseguiremos identificar alguns detalhes construtivos tipicamente portugueses, como as telhas de cerâmica. É incrível como as semelhanças são tantas, mesmo estando do outro lado do mundo!

Este é um projecto concebido pelo atelier brasileiro Escala Arquitectura, uma habitação moderna e extremamente acolhedora, que nos mostra uma ideia de requinte e simplicidade extremas!

Pronto para viajar até ao Brasil? Faça as malas e venha daí!