Fantástica transformação de uma casa antiga

Temos a certeza que, depois do que viu na primeira imagem, não estava à espera de uma transformação assim. A nova cozinha foi projectada com combinações de cores e elementos próprias da modernidade. A ilha situada no centro do espaço, assim como o amplo armário branco que ocupa uma das paredes, são os grandes destaques de uma área extremamente funcional e ganham maior força pelos contraste de branco e negro que proporcionam. O projecto baseia-se na simplicidade do branco que se funde de forma subtil e elegante com o quente castanho do piso. O arquitectos do estúdio Beat Nievergelt Architekt foram os responsáveis por esta magnifica remodelação e por um espaço novo, elegante, moderno, prático e funcional, onde os ideais e características do design escandinavo se respiram a cada passo.