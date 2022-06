Oásis de quartos..Desfrute do silêncio…

Quando construímos a nossa casa ou quando fazemos obras há um ponto (no meio de muitos), para ser tomado em conta e no artigo de hoje falamos nele, mas chiu que não nos podem ouvir! Sabemos que há sempre tanto para pensar nesta azáfama de trabalhos/obras que alguns detalhes podem ser esquecidos, mas nós homify estamos cá para relembrar-lhe. E hoje o caso é sério… falemos nada mais, nada menos do que – o barulho, melhor dizendo do silêncio que se procura.

Quem vive em apartamentos ou em casas geminadas sofre geralmente do barulho dos vizinhos. Não que eles o façam por mal (acreditamos nós), mas devido a más isolações, maus acabamentos e péssimos materiais, acabamos por ouvir muito ruídos, vozes, o som tremendo dos tacões toc toc e quando a coisa corre mal até discussões ouvimos. De facto, são sempre situações desagradáveis, que nos deixem constrangidos e por vezes com os nervos à flor da pele, pois aquilo que queremos é silêncio e sossego dentro das quatro paredes da nossa casa! Mas o barulho pode advir também da rua, se vive perto de comboios, de escolas, de um aeroporto, do centro da cidade… Enfim existem n possibilidades que nos incomodem no dia-a-dia.

Se está farto do barulho, já não suporta viver nestas condições, veja as sete dicas que trouxemos para melhorar a sua vida, dentro da sua própria casa… E agora sim! Desfrute do silêncio… 'chiuuu'