A coisa não está preta. Mas, a casa sim!

Quem não gostaria de ter uma casa no campo em jeito de refúgio a meio da natureza? Bem, a casa que hoje lhe vamos mostrar seria a perfeita concretização desse sonho. O projecto foi-nos trazido pelo estúdio holandês Kwint Architecten. A pequena casa situa-se num cenário idílico junto ao rio e a sua cor negra recorta o cenário verde e natural que a rodeia.

A moradia foi construída num estilo tipo cottage com o seu formato simples elevado através da fachada em negro, uma cor improvável e interessante quando aplicada no exterior. A abundância de janelas e de clarabóias maximiza o fluxo de luz natural, enquanto a decoração em tons pálidos caracteriza o interior, ampliando o efeito da luz do sol. A sala de estar foi decorada com bom gosto, tendo-se optado por poucas peças coloridas de design. A cozinha em branco com pormenores prateados é minimalista, funcional e aberta para a área de refeições.

A melhor característica desta bela moradia é a luminosidade e a natureza bela e serena que a envolve.