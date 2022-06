Uma casa moderna e plena de elegância

Na sala de jantar foi criada uma linha de cor negra formada pela parede principal e a mesa, juntando-se as amplas janelas que permitem entrada de luz e de paisagem natural. De um lado, as ripas de madeira clara jogam com as prateleiras da parede negra e as cadeiras em veludo bege. O desenho do conjunto é perfeito, geométrico, mas muito acolhedor. Um lugar onde a comida é servida com muito gosto.