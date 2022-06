Sem dinheiro para decorações? Faça uma reciclagem interior!

Quantas e quantas vezes olhamos para a nossa casa e vemos sempre os mesmos móveis, a mesma decoração, as mesmas cores… E quantas vezes, depois desta visão, nos fartamos e juramos para nós mesmos que vamos dispensar parte do nosso orçamento do próximo mês para ir dando uma nova cara ao nosso espaço? Mas depois surge aquela viagem a um preço fantástico, há uma avaria no carro, deixamos dinheiro de forma inesperada na farmácia ou o casaco que andamos a namorar há meses entra em saldos… e lá se vai o orçamento! Rapidamente relativizamos as coisas e não damos prioridade ao aspecto da nossa casa. Se se revê nesta curta-metragem que acabámos de lhe apresentar, temos a solução ideal para si: reciclagem e projectos do it yourself! E agora o leitor diz como é que nunca pensei nisto? – e a resposta é simples: porque nunca foi orientado para tal. Na sociedade consumista em que vivemos, em que todos os dias somos bombardeados com imensa publicidade em todo o sítio, estamos mais preparados para comprar do que para reciclar. Mas no artigo de hoje vamos mostrar-lhe como há muita coisa em sua casa que ainda tem uma vidinha extra para dar uma nova cara às divisões! Curioso? Então fique connosco e veja tudo o que os objectos mais comuns têm para lhe oferecer!