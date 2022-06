7 ideias para fazer um jardim de ervas num apartamento

É adepto da utilização de ervas aromáticas na preparação dos seus pratos? Dá por si nos supermercados a tentar escolher as ervas menos murchas de inúmeros molhinhos deprimentes, e a deplorar não ter um pequeno jardim para as semear? Então está na altura de fazer o seu próprio jardim de ervas e ter as suas preferidas sempre à mão, tão frescas quanto possível!

Afinal todos sabemos que a maior parte das ervas aromáticas são muito mais saborosas e aromáticas quando utilizadas frescas em vez de secas. Por outro lado não podemos esquecer que mesmo as ervas secas que compramos, e que têm um ótimo aroma, têm processo de cultivo e recolha que desconhecemos e que podem incluir o uso de químicos indesejáveis…

A esta altura o leitor estará a pensar que isto é tudo muito bonito para quem tem uma horta, mas perfeitamente impossível para quem vive num apartamento!

Calma, temos boas notícias: A maior parte das ervas aromáticas tanto cresce no exterior como no interior!

Não é preciso ter um jardim, um grande terraço, ou sequer uma varanda. Apenas necessita de ter uma janela com boa exposição solar e uma boa dose de paciência e boa vontade. E para mais as especiarias e as ervas aromáticas são quase sempre plantas muito decorativas, que perfumam o ambiente, o que por si só já constituiria uma boa razão para as ter plantadas em sua casa.

Com este artigo queremos incentivá-lo a cultivar as suas próprias ervas aromáticas fazendo um minijardim interior mesmo que viva num pequeno apartamento no meio da cidade, e assim colaborar para o seu sucesso na cozinha!