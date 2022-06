6 dicas sobre como decorar um berçário

É uma decisão que sabe unicamente aos pais, onde o pediatra pode ter alguma influência. No entanto, a nossa opinião é que evite a presença de plantas no quarto do seu bebé e o motivo é simples: quando começam a gatinhar, os bebés conseguem chegar aos sítios mais incríveis e põem TUDO à boca, porque estão a fazer o papel de exploradores que lhes cabe. Portanto, para evitar acidentes e desgostos, evite colocar plantas dentro do quarto do seu bebé. Mas se gosta e faz questão deste contacto com a natureza, por que não decorar o quarto com papel de parede, adesivos ou brinquedos relativos a este tema? A escolha é vastíssima e com certeza que o seu filho terá muitos anos de vida para aprender a conviver com plantas e animais!