Uma casa contemporânea divinal

E porque a esta casa nada falta, não poderia deixar de ter sido incluída uma sala televisão e multimédia que partilha o seu espaço com o do bar. Neste espaço, os moradores encontram o merecido descanso. As luzes, as cores, as texturas compõem um ambiente repousante e confortável. Através de uma abertura com portas de vidro e cortinas, pode-se aceder à área da sala de jantar. Contudo, se se quiser privacidade numa das áreas, basta fechar as portas e correr as cortinas. Considere esta ideia para sua casa. Terá, assim, o melhor dos dois mundos.