Qual é o melhor material de piso para mim?

E porque não trazer ao espaço da sua casa um pouco de cor e esta vir do chão, hum?! Se optou por uma pintura e/ou uma decoração mais clara, então dê o toque de energia através do chão, fica logo a irradiar vida. Boas vibrações para quem pisa um chão colorido. Pode optar por um piso colorido na cozinha ou na casa de banho, por exemplo, lugares com menos permanência e que procuram a cor da vida.

Esta sugestão portuguesa da Mosaic del Sur Portugal deixou-nos a pensar no verão, um chão com a cor do sol… que chega todos os dias não pelo céu, mas pelo chão da nossa casa. Pode encontrar esta e muito mais soluções cativantes e com alma portuguesa, dando uma olhadela neste profissional.