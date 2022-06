O loteamento perfeito

Porque este projecto não se trata apenas fachadas , vamos ainda mostrar-lhe algumas vistas de um dos mais interessantes ambientes de cada uma destas moradias. No seguimento da lógica adoptada no exterior com o jardim, a pedra e as zonas de vegetação mais “livres”, também no interior se tenta recriar um ambiente mais natural! Veja com atenção este fantástico pátio que dá vida ao interior, quer pela presença da árvore, como também pela luz natural que fornece às divisões adjacentes. Um pormenor: não deixe de reparar no aquário embutido na parede junto com os armários.