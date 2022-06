Comece a planear o seu jardim de Primavera… AGORA!

Depois de escolhido os diferentes lugares ou pontos para plantar está na hora de preparar o solo. Ao longo destes últimos meses o seu jardim ficou na mesma, pouco ou nada lhe fez, há os restos de flores ou bolbos secos do último verão, sendo por isso necessário limpar tudo e deixar a terra como nova, cheia de nutrientes para as novas plantas.

A terra poderá estar húmida devido aos dias de chuva, o que ajudará a revirá-la. Com a ajuda de uma pá (grande ou pequena, dependendo do espaço que vai jardinar) ou até com as mãos, vai revirar o solo, a mais ou menos 20 a 30 cm de profundidade. Neste processo, irá partir os pedaços de terra, retirar raízes, ramos ou outros objetos, é como uma limpeza. Depois pode adicionar no topo do solo um composto ou um fertilizante, que vai espalhar pela área a jardinar. Finalmente, só terá de deixar o solo a arejar e habituar-se à nova mistura antes de plantar.

Nota: se o solo estiver muito seco pode regá-lo um pouco, ajudará no processo de cavação.