Moradia de sonho em Portimão

No hall de entrada , os alinhamentos mantêm-se presentes e assim que entramos, vemos um espaço amplo e luminoso, no seguimento do vazio da entrada, que vimos na fotografia anterior. Materiais nobres, como a pedra no pavimento, as paredes brancas que propagam a luz reflectida no pavimento, e ainda a escadaria imponente que faz a circulação vertical entre os diversos pisos da moradia.