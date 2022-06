Uma casa clássica e com estilo

Uma casa com estilo clássico é sempre elegante e cheia de personalidade. Será pelas suas colunas, cores neutras ou galerias semicobertas? Quaisquer que sejam os seus elementos, estamos certos de que se identifica com alguns deles. E se tiver um jardim generoso tanto melhor. Nesse sentido, as vivendas com este tipo de desenho são uma excelente opção se está a pensar projectar uma casa num terreno amplo. Desta maneira, sobressairá a sua majestosidade. No livro de ideias de hoje, mostramos-lhe um projecto inspirador com toques sofisticados pelas mãos da D+D Studio.