Moradia de luxo e sofisticação

O Oriente Express é uma moradia de quatro andares desenhada para as vivências de uma família mas também para encontros de amigos e convidados, sempre num ambiente extremamente luxuoso. O projecto da autoria do gabinete de designers de interiores com sede em Lisboa SAARANHA & VASCONCELOS procurou criar uma arquitectura e design de interiores da máxima sofisticação. De facto, a riqueza dos materiais escolhidos é excepcional. A decoração realça as linhas e materiais. Conheça melhor cada detalhe das divisões desta moradia tão especial, deixe-se inspirar!