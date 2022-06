Exteriores de puro conforto

É este o enquadramento, ao fundo uma casa rústica com fachada em pedra. Associado à casa, um amplo espaço em deck de madeira sobre o qual foi colocada uma pérgola. O projeto da estrutura da pérgola foi feito por ABPROJECTOS. Ela permite proteger por exemplo da chuva mas também cria sombra em dias de maior sol. Mantém o espaço em contacto com o exterior potenciando o conforto. O mobiliário e a iluminação criam o ambiente de conforto que pode ver nesta imagem. Procura decorar um espaço exterior de modo a torna-lo confortável para estadia quaisquer que sejam as condições atmosféricas?! Inspire-se aqui.