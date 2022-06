O melhor de dois mundos numa casa de campo

As casas de campo transmitem uma certa nostalgia, o seu ar rústico e tradicional é muito reconfortante. Mas por vezes e por serem antigas estas não são casas muito confortáveis e falham alguns aspectos dos que tornam as casas de hoje em dia autênticos 'ninhos' de conforto. É por isso que hoje lhe mostras-mos que é possível ter o melhor dos dois mundos… Uma casa no campo, muito tradicional, com características no interior e até mesmo adições à fachada que optimizam o espaço e o conforto. É um magnífico projecto do gabinete Olga.Feio arquitectura, com sede na cidade do Porto. A habitação localiza-se em Vilar de Maçada, uma freguesia de Alijó, no interior norte de Portugal. Conheça mais detalhes desta reabilitação, muito original e que teve em simultâneo respeito pelo património existente.

Fotografia: Ricardo Fonseca