Elegância em apartamento familiar

Há alturas em que decidimos ir viver sozinhos ou em casal pelas mais variadas razões, pensamos logo numa casa pequena, humilde com o básico e essencial. Quando pensa num T1 provavelmente lembra-se de uma habitação muito simples. Hoje mostramos-lhe como um T1 pode ser requintado, confortável e muito moderno, vai perceber que não é preciso habitar uma grande moradia com muitas divisões para ter um espaço magnífico. Afinal, a decoração segue cada espaço à sua medida e à medida das aspirações do cliente, as variáveis são basicamente estas…

Conheça então mais detalhes deste magnífico projecto de T1 no Estoril desenvolvido pela Ideias de Interiores, empresa de designers de interiores em Paço de Arcos, fizeram um trabalho fantástico. Deixe-se inspirar…

Conheça aqui outro T1 bem cosmopolita.