Complexidade e simplicidade num único edifício

O espaço de 3200 m2 apresenta uma entrada central com um pátio coberto, acedido por uma grande rampa. Em termos funcionais o edifício segue um esquema simples e extremamente racional, composto por quatro unidade fundamentais – os três departamentos e a administração. Dispostos numa planta praticamente simétrica dividida em dois andares, com ala norte e sul, todos os espaços são desenhados através de formas ortogonais, permitindo uma leitura clara do espaço. Os restantes serviços comuns e espaços de circulação vertical encontram-se no centro do edifício, que materializadas em vidro permitem uma relação visual permanente com os restantes espaços. Cada uma das alas do edifício é ainda acompanhada de um pátio semi-fechado que garante uma nível de iluminação natural excepcional potenciando, ao mesmo tempo, a relação já referida com o ambiente.