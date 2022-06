Complexo turístico em Óbidos

O homify 360º de hoje mostra um apartamento em Óbidos, de nome ‘‘X House’’, desenhado como protótipo para um complexo residencial turístico, cuja ideia era ser replicado seis vezes ao longo de uma zona do complexo do Bom Sucesso, Design Resort Leisure & Golf. O nome do projecto surge devido à configuração da planta de arquitectura que tem uma forma em ‘X’ A habitação integra um telhado verde. O exterior das casas é dividido em três espaços diferentes, pelo lado sul é possível aceder às casas e ao estacionamento. No lado oeste desfruta-se da privacidade de um terraço que está ligado à sala de estar. A noroeste existem sobretudo janelas em geral de quartos, que recebem a luz do sol matinal.

O interior das residências é em torno de um núcleo central, a partir do qual o serviço e zonas servidas estão ligados e distribuídos para criar relações com um dos três espaços exteriores. Por exemplo, os quartos estão alinhados a 45º apontando para o nordeste não apenas para permitir que os habitantes testemunhem durante a manhã a iluminação natural, mas também para conectar cada quarto para o seu pátio com telhado distintivo para o sul, e, assim, receber a luz solar constante ao longo do dia.

Por outro lado, a área de serviços é colocada contra a rua no lado sudoeste do núcleo central. No entanto, não há janelas com vista directa para a estrada. A privacidade dentro das casas é mantida ao negar a ligação com o domínio público do bairro Bom Sucesso. O projecto procura proporcionar uma agradável experiência de habitação no interior das seis casas estabelecendo uma relação coerente entre os quartos e os espaços exteriores. O projecto é da autoria do premiado gabinete de arquitectura Atelier dos Remédios, em funções desde 1997 e vale a pena conferir neste artigo abaixo.

Arquitectura: Madalena Cardoso de Menezes and Francisco Teixeira Bastos

Colaboradores: Ana Botelho, Sérgio Hipólito, Sofia Tavares da Silva, Sérgio Xavier (3D model)

Estruturas: Carlos Delfim, Engenharia de Estruturas, Lda.

Fotografia: Fernando Guerra | FG+SG