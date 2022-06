Limpezas de última hora para visitas inesperadas!

Bem sabemos como sabe bem estar, num domingo à tarde e ainda por cima a chover, deitado no sofá a relaxar, com aquela moleza própria deste dia da semana. Uns começam a entrar naquela melancolia de ver a segunda-feira a aproximar-se, outros procuram organizar mentalmente a semana que se avizinha… tudo isto com O Rei Artur a passar num canal por cabo – que, sendo a 10ª vez que se assiste a este filme, já nem é preciso vê-lo na íntegra para não nos perdermos no enredo. Esta tudo tranquilo… até que o telemóvel toca e é um amigo de longa data que se encontra pela cidade e resolveu vir fazer-nos uma visita inesperada!! E agora?! Não podemos dizer que não venha, mas a preguicite foi tal que não nos demos ao trabalho o fim-de-semana todo de dar um jeito à casa e ela está uma perfeita bagunça! Pó por limpar, loiça por arrumar, o chão por varrer, a casa de banho virada do avesso… O nosso conselho: respire fundo e tenha calma!

Para todas as vezes em que somos apanhados desprevenidos por visitas que, apesar de bem-vindas, chegam sem avisar, a nossa equipa reuniu para si algumas dicas de como ter a casa apresentável sem que para isso necessite de passar horas nas limpezas! Absolutamente fantástico, não? Então venha espreitar em pormenor cada uma delas!