De terraço descuidado a verdadeiro paraíso!

Hoje, provar-lhe-emos que nenhuma remodelação é impossível, independentemente do ponto de partida. Se quiser, consegue. E porque não começar pelo terraço? Afinal de contas, é o local perfeito para repousar e partilhar bons momentos com a família e amigos. E é sobre um terraço este projecto. O espaço era amplo e com potencial, mas estava com um ar negligenciado, melancólico e, por consequência, inutilizável. Não conformados, os proprietários queriam devolver-lhe uma nova vida para dele poderem desfrutar ao máximo. Para isso, pediram ajuda aos profissionais do gabinete Bervic Interiorismo. O terraço, embora com uma boa dimensão, é estreito. Mas, os responsáveis pelo projecto conseguiram contornar este desafio. Veja o resultado final. Quem sabe não é esta a motivação de que precisa para recuperar o seu terraço?