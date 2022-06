Corredores estreitos? Dicas úteis

Ui as escadas! É sempre algo que nos cativa e que nos põe em alerta máxima, não há como negar, por duas grandes razões, as escadas causam um design incrível a uma casa, parece que fica logo outra forma e outra elegância, ficam sensacionais. Por outro lado, o modo como podemos aproveitá-las, deixa-nos literalmente de boquiaberta, pois na verdade aquele espaço no corredor que nos parece perdido, pode afinal ter uma grande utilidade, todo um triângulo rentabilizado ou decorado com algo é ainda melhor. Se quiser descobrir mais ideias pode espreitar este artigo sobre o uso debaixo das escadas.

Se o seu corredor for ocupado em massa por escadas e olha para aquele 'buraco' como um desperdício, então está na hora de lhe dar uma nova oportunidade. Sabemos que as arrumações e todas as tralhas que vamos acumulando em casa são sempre demais e sabemos também que nunca temos espaço suficiente para arrumar. Por isso, faça apelo a um profissional da área ou se quiser pode aventurar-se sozinho, nesta ideia de colocar armários e/ou gavetas debaixo das escadas. No final tem a garantia de mais umas quantas arrumações. Ufa! Esta deu jeito!