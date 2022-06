Dicas para reduzir a humidade em sua casa

Muitas pessoas põem a roupa a secar dentro de casa o que aumenta consideravelmente o nível de humidade relativa no interior. No entanto, tem que estar ciente de que nem todas as peças da roupa podem secar desta forma. Evite, sobretudo, fazê-lo em ambientes sem ventilação. Escolha antes áreas com janela. Também pode ser útil ter uma máquina de secar para evitar ter que estender a roupa dentro de casa. Mas, repare se as peças podem secar na máquina, não as estrague.