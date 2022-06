Casa de sonho em pleno monte alentejano

Hoje mostramos-lhe os espaços exteriores de uma fantástica moradia em Arraiolos, sobre a incrível paisagem mediterrânea do Alentejo. Onde o branco da extensa moradia e outros elementos construídos contrasta com as planícies alentejanas verdejantes cobertas de Oliveiras. É neste contexto bucólico e anexo à moradia que se insere a piscina e respectivas áreas de apoio que lhe damos a conhecer no homify 360º de hoje.

O projecto é da autoria do gabinete BL Design e Arquitecturade Interiores, com sede na cidade de Lisboa que ficou encarregue dos projectos de organização e desenho de conjunto exterior: piscina e zonas de apoio, alpendre, casa das máquinas / garagem, acessos, percursos e entrada da propriedade. São exteriores magníficos que vivem bastante do que a paisagem envolvente proporciona. O destaque vai para a piscina, muito elegante e moderna que reflecte o céu alentejano.

O atelier BL Design e Arquitectura em actividade desde 2007 dedica-se a projecto nas áreas da arquitectura de interiores, design, consultoria e decoração, e está especializado em remodelação e reabilitação. Conheça outros projectos deste atelier com este exemplo de um espaço pequeno, remodelação simples e resultado soberbo.