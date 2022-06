Verdadeiro ou Falso? – a casa de banho perfeita!

Esta é uma grande realidade, que toca muitos moradores – a casa de banho não ter janelas. Mas será que isso é tão dramático? Não… ao contrário das restantes divisões de casa onde as janelas são mais do que necessárias, pela luminosidade, pela abertura do espaço, uma casa de banho não tem de ser obrigatoriamente apetrechada de uma janela. Mas era melhor com janela, não é? É claro, não há como negar, as janelas são sempre bem-vindas, quer para arejar o espaço, como pela entrada de luz natural, mas quando isso não é possível, sem stress, dá perfeitamente para viver assim e ter uma casa de banho bonita.

É bastante comum quer em apartamentos ou quer em moradias, as casas de banho não terem janelas, como tal são necessários outros recursos, como para a evacuação do ar, existem obrigatoriamente condutas de ar (ventilações) e o imprescindível recurso à luz artificial. Sabemos que este espaço é passageiro, cinco minutos ou no máximo uma hora estamos dentro da casa de banho, o que não cria uma sensação de enclausuramento.

Para a deixar com ar mais aberto e com vida, é ter uma luz forte, como o halogênio, não sobrecarregar demasiado o espaço, usar portas de vidro (para o duche ou banheira) e preferir as cores claras, que dão uma sensação de amplitude.