Tudo o que precisa de saber sobre energias renováveis

Chamam-se energias renováveis a todas aquelas cuja utilização não tem um fim temporal, conhecido ou desconhecido. Ou seja, são energias cuja produção não esgota os recursos do planeta, e ao contrário das energias convencionais, como o carvão ou o petróleo, que tarde ou cedo podem acabar.

Consideram-se energias renováveis as obtidas com o calor do sol e com a força do vento, dos cursos de águas e das marés, com a biomassa ou com os recursos geotérmicos do planeta. Não são virtualmente isentas de danos para o meio ambiente, pois em termos paisagísticos os sistemas que as extraem possam ser controversos e cada uma em particular tenha alguns contras, mas são infinitamente mais benéficas para o ambiente do que as obtidas pelos métodos tradicionais.

Embora sejam um recurso inesgotável a sua extração é mais limitada em determinados momentos, e o seu armazenamento é muito mais difícil, embora os sistemas tenham vindo a evoluir significativamente.

Portanto as vantagens do uso de energias renováveis para o planeta são obvias… A sua produção é segura, não emite CO2 ou gases causadores do efeito de estufa , e é sem dúvida muito menos arriscada do que a produção de energia nuclear.

Para além destas vantagens ambientais temos também as vantagens económicas derivadas da independência dos combustíveis fósseis e do desenvolvimento tecnológico.

Ao nível do consumidor individual, embora os custos iniciais sejam elevados, a instalação de um sistema de extração de uma energia renovável vai permitir maior independência da rede elétrica e é um investimento com retorno garantido.