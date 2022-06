Mesas de vidro que nos enchem as medidas

As mesas fazem parte da nossa casa e andam por toda a parte, na entrada, no escritório, na cozinha, na sala de jantar ou de estar, na casa de banho e mesmo no quarto. Há vários modelos, géneros e feitios, o que é certo é que são imprescindíveis, suportam o nosso trabalho, refeição e decoração. Têm sempre responsabilidades acrescidas, mas isso depende de cada dono. As mesas existem em vários materiais e quem as escolhe irá optar por aquela que fica melhor lá por casa. A vantagem das mesas de vidro é que ficam bem em qualquer lugar, cenário, sítio, cor ou decoração. A sua transparência molda-se ao espaço e é tudo um encaixe.

O vidro está por toda a parte, é um material barato e versátil, tem imensas utilizações e dá para várias opções. Hoje em dia, podemos ter um objeto em vidro, mas colorido, opaco, fumado, espelhado, transparente ou em estado 'natural'. As mesas em vidro ganham assim mais vida e não há limite para a criatividade, fica um mobiliário de requinte, que se molda à decoração, cria abertura e espaço. Com o vidro à vista não há nada que fica escondido, não há barreiras, nem erros de cores, deixa maior entrada à luz natural ou artificial.

Siga-nos neste artigo, é transparente, sem barreiras, está tudo à vista. As mesas são para todos os espaços em que se quer tudo clean, hoje 'jogamos' em cima da mesa!