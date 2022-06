Abrigo de montanha minimalista

Viver na montanha é acompanhar as dinâmicas da natureza de forma muito directa, e por elas ser influenciado no dia-a-dia. É ter o sol bem perto mas também por exemplo a neve, no Inverno. É muitas vezes estar numa posição altimetricamente superior e poder ter vistas incríveis sobre o que o rodeia.

Hoje mostramos-lhe um abrigo de montanha que tem tudo aquilo que é necessário numa habitação, com conforto e ainda, a fantástica paisagem envolvente. Trata-se de um abrigo em madeira, de linhas simples e em estilo minimalista projetado pelo gabinete Nuno Neto – Arquitectura, com sede na Lousada, no distrito do Porto.

Este módulo abre-se para a paisagem nas suas amplas janelas, estando quem nele vive inevitavelmente a presenciar as dinâmicas deste espaço natural. As cores do céu por exemplo, entram pela casa dentro e é como se dela fizessem parte.

Conheça este abrigo que irá desenhar ir visitar uma paisagem de montanha.