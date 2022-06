Moradia moderna e minimalista

Uma moradia ampla, de um só piso e arquitectura muito moderna integrado numa paisagem fantástica de contacto com a natureza. A moradia assenta sobre um socalco que a coloca num nível superior em relação ao terreno adjacente e até, em parte suspensa. As linhas são simples e direitas e as fachadas têm várias aberturas para portadas e janelas amplas proporcionando luz e o contacto com o exterior. Associada à sala vemos, uma plataforma pavimentada muito simples, que funcionará como um prolongamento da habitação e suas vivências para o exterior, como um terraço ou varanda mas neste caso menos formal, sendo que o que separa este espaço do jardim é apenas a materialidade do pavimento. Aqui podem fazer-se refeições ao ar livre ou simplesmente relaxar em proximidade com a casa.

Nesta imagem já podemos espreitar os interiores da habitação, vemos um ambiente leve e inspirador, é possível perceber a zona da sala de jantar, bastante ampla e ainda uma zona de sala que terá uma fantástica lareira, que certamente dará muito jeito no inverno em Santo Tirso e onde se poderão passar grandes serões entre familia e quem sabe amigos.