9 dicas para tornar a sua casa de banho mais acolhedora

No caso de ser mais adepto de revestimentos como a tinta ou o papel de parede em detrimento dos azulejos, pode também brincar com estes materiais. No caso do papel de parede, estes jogos são mais fáceis, porque basta cortar o que queremos e aplicar na parede. Uma vez que também existem com vários padrões, pode ir pelo caminho mais simples e escolher um que goste. Em relação às tintas, isto pode complicar as coisas se não for o mais dotado para pintar com trinchas ou pincéis – mas não desanime, porque se isso acontecer, pode sempre chamar um amigo mais perito ou fazer uma actividade de família, fazendo com que o espaço fique ainda mais personalizado!