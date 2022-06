Habitação de sonho no Algarve

No Algarve existem moradias que nem pensávamos existir em Portugal. É o caso da habitação que lhe mostramos hoje, absolutamente de sonho, daquelas que vê em filmes. Uma moradia ampla, super moderna onde a arquitectura se desmembra tirando o máximo partido da relação com o exterior, então tratando-se do Algarve vale bem a pena. Mas é que a casa inclui também um espaço verde magnífico, incluindo as vistas para a paisagem do próprio Vale do Lobo. Um espaço com muito luxo…

Este projecto contou com a arquitectura de JSH Algarve Arquitectura, Arquitectos com sede em Almancil, justamente na região onde se localiza a moradia. A casa tem três pisos, num conjunto onde encontra paz e múltiplas possibilidades para relaxar vai ficar maravilhado, confira mais neste artigo…