Uma moradia para toda a familia

Hoje damos-lhe a conhecer uma casa moderna, para toda a família e todas as idades desde os mais novos aos mais adultos. Com espaços amplos no interior como a sala de jantar e sala de estar e um grande jardim relvado que inclui ainda mobiliário para as crianças se divertirem.

A habitação é em Santa Maria da Feira na antiga província do Douro litoral, e distrito de Aveiro. O projecto é dos arquitectos do Porto Urban Core que contam já com outros projectos de moradias bastante modernas. Conheça neste artigo os detalhes desta habitação.