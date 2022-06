Um refúgio em estilo rústico

A casa foi construída sobretudo com madeira e pedra, tendo um estilo muito rústico. A arquitectura procurou tirar o máximo partido da paisagem envolvente, quer do jardim na envolvente imediata quer da paisagem que se vê através dos pisos mais altos. O jardim, contrasta com a paisagem envolvente em vários aspectos, sobretudo na escolha da vegetação, com espécies de jardim e espécies tropicais provavelmente refletido o gosto e intenções do cliente.

No jardim a habitação possui um telheiro magnífico com espaço para churrasco, um lugar óptimo para conviver, especialmente se o tempo ajudar… No piso superior a casa tem um bonito alpendre que permite aproveitar os raios de sol e desfrutar das vistas sobre a paisagem.