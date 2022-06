Uma casa encantadora entre o pinhal e o mar

No entanto, não fique desanimado se os seus olhos se enchem a sério com um bom tapete de relva! Passando para a parte de trás da casa, descobrimos um fantástico relvado com espaço suficiente para organizar convívios com os amigos, desfrutar de uns bons banhos de sol ou até para ter aquele momento tranquilo só para si quando chega a casa depois de um dia extenuante de trabalho. Atente às portadas laminadas, que permitem resguardar o interior do calor abrasador do verão e, estando abertas, deixam que o sol de inverno invada as diversas divisões. Com uma excelente orientação a sul, esta casa oferece todo o conforto dentro e fora das quatro paredes e uma eficiência energética incomparável!