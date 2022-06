Casa de simplicidade máxima na montanha

A história e características do lugar assumiram um papel preponderante na conceptualização de todo o projeto. Constituindo-se como uma referencia às ruínas existentes no terreno, a piscina acabou por ter uma especial relevância no desenho da arquitectura, conformando um diálogo com a paisagem à semelhança dos antigos tanques. Tirando partido das características do terreno, a parte inferior do volume foi ocupada pelos espaços que compõem as tradicionais divisões de uma casa. A adopção de um programa habitacional sintético (sala de estar e cozinha, casa de banho e quarto), favoreceu uma circulação fluída e livre entre os espaços que se traduz na clareza formal do conjunto.