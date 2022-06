Casas pré-fabricadas: 7 dicas antes de comprar a sua

As casas pré-fabricadas em madeira são as mais comuns e tradicionais no mercado. A instalação com madeiras mantém, no geral, um aspecto mais homogéneo quanto à textura. A manutenção deverá ser feita com maior frequência e é sempre indispensável verificar o estado das madeiras. Já as casas pré-fabricadas de cimento oferecem uma variedade maior quanto aos modelos oferecidos no mercado. Estas estruturas oferecem, no geral, maior resistência e, com isso, menor necessidade de uma manutenção constante. Quanto à temperatura ambiente, ambas proporcionam boas condições para um dia-a-dia agradável e podem ser planeadas com aberturas que facilitem a ventilação no local. No final, a sua percepção pessoal é que definirá qual o modelo a ser comprado para ser o seu lar.