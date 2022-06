Open Space: é ainda uma tendência?

Já vimos que open space significa – espaço aberto, mas de que forma? É muito simples e a imagem fala por si, vejamos é um espaço que acolhe várias divisões, numa só área. Geralmente, os espaços comuns ou abertos são a cozinha, a sala de estar e a sala de jantar, porém é bem possível que hajam outras divisões incluídas, como o quarto, por exemplo, tudo dependerá da arquitetura inicial do espaço. No caso dos lofts, é bem possível que tenham todas as áreas da casa em modo open space.

Nas casas open space as diferentes 'divisões' são separadas pela organização dos respetivos móveis. Por exemplo um sofá permitirá criar a área de salão. As cozinhas com a sua ilha dividem esse espaço e a sala com a mesa de refeição. Nesta vertente aberta existe de facto uma maior rentabilização do espaço, a casa parece maior e tudo se torna bastante funcional, como prático. Para além de existir uma forte comunicação entre os vários espaços…