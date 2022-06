Um típico edifício português transformado em sonho!

Após a intervenção realizada, temos um edifício com os mesmos objectivos do inicial (habitação e comércio), mas com traços completamente diferentes do anterior! Assim só à primeira vista, pode verificar-se que foram alterados os materiais e criado um novo espaço exterior que não existia na configuração original. A loja ganha uma cara nova e própria que a diferencia do resto do edifício, fazendo com que a sia publicidade também não interfira com a cara da habitação.