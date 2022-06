Uma habitação modular como nunca viu!

Já aqui lhe falámos das habitações modulares e da grande potencialidade que estas apresentam face a um futuro que se apresenta como sendo cada vez mais próximo.

As casas modulares são uma solução rápida e eficaz que permitem a criação de lares permanentes e temporários nos mais diversos tipos de situações. No entanto por vezes associamos ao termo 'modular' uma estética que nem sempre nos agrada, o que não é de todo o caso do projecto que iremos ficar a conhecer hoje!

O projecto desta fantástica habitação modular é da autoria dos profissionais da Maqet. Esta empresa portuguesa presta serviços de visualização 3D, design de interiores e remodelação de espaços públicos e privados.

Modular também é sinónimo de moderno e esta casa vai provar-lhe isso mesmo! Fique para ver.