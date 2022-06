Como posso projetar a minha casa com materiais naturais?

Um telhado verde não é, certamente, para todos, mas é o sonho de muitos, nomeadamente daqueles que encontram na natureza a paz de espírito que necessitam para levar a vida com alegria e felicidade. É bem verdade que o que nos rodeia carrega baterias.

São cada vez mais os arquitetos que estão a apostar neste tipo de infraestruras. A beleza e o conceito não passam despercebidos. Viva com o que mais gosta. Tire partido do verde do relvado e prolongue-o até ao telhado de sua casa. Uma proposta, no mínimo, diferente e… muito verde!