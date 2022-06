Uma sala de estar com espaço para cada membro da família

Sim, um espaço para crianças! Elas vão ficar tão felizes e você também. Quando estiver a definir os espaços da sala de estar, pense como pode criar um cantinho para os mais novos, que acabará também por ser seu. Acredite!

No momento de decorar e de pintar, pode uniformizar com o tema da restante área. A proposta que deixamos é ousada e com toques de irreverência, mas um verdadeiro sucesso. Pode apostar num ambiente mais sóbrio e clean. Seja qual for a sua opção e estilo, um espaço para brincadeiras é muito bem vindo à sala de estar.