Mobiliário: arte e design

Duffy London revela as profundezas do abismo com esta mesa tão fora do comum. Este magnífico trabalho está estruturado em vários níveis, uns encima dos outros que lhe dão uma forma única e quase natural. No entanto parece desafiar a estabilidade, a base é estável, mas drasticamente reduzida, a uma pequena zona, criando a imagem de uma ilha: um efeito real.